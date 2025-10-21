Google Wallet guadagna il supporto agli Aggiornamenti in tempo reale e altre due novità

Tuttoandroid.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Wallet sta guadagnando il supporto agli Aggiornamenti in tempo reale per i viaggi e semplifica l'aggiunta delle carte di pagamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google wallet guadagna il supporto agli aggiornamenti in tempo reale e altre due novit224

© Tuttoandroid.net - Google Wallet guadagna il supporto agli Aggiornamenti in tempo reale e altre due novità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Google Wallet guadagna i pass d’identità digitali nel Regno Unito e altre novità - Google ha da poco annunciato alcuni miglioramenti per Google Wallet, il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati e diffusi nell’intero panorama ... Secondo informazione.it

Google Wallet guadagna i pass…" - Google ha da poco annunciato alcuni miglioramenti per Google Wallet, il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati e diffusi nell’intero panorama ... Segnala informazione.it

Google Wallet aggiunge il supporto alle chiavi delle camere d’hotel - Dall’inglobamento dell’app Google Pay (il servizio omonimo è integrato in Wallet) alle novità per le notifiche dei pagamenti, Google Wallet sta diventando una sorta di coltellino svizzero, con ... Segnala tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Google Wallet Guadagna Supporto