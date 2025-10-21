Google Pixel 11 potrebbe essere provato in anteprima da 15 fan

Tuttoandroid.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pare che Google abbia intenzione di far provare i Google Pixel 11 a 15 fortunati fan mentre sono ancora in fase di sviluppo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google pixel 11 potrebbe essere provato in anteprima da 15 fan

© Tuttoandroid.net - Google Pixel 11 potrebbe essere provato in anteprima da 15 fan

News recenti che potrebbero piacerti

google pixel 11 potrebbeGoogle darà i nuovi Pixel 11 in test ad alcuni Superfans prima della loro uscita - Pixel 11 potrebbe essere il primo smartphone Google sviluppato con il diretto coinvolgimento degli utenti: la società di Mountain View - hdblog.it scrive

google pixel 11 potrebbeGoogle Pixel 11 potrebbe dire addio al modem Samsung: in arrivo il MediaTek M90 per connettività e autonomia migliori - Google potrebbe abbandonare i modem Samsung nei Pixel 11 in favore del MediaTek M90, promettendo connettività 5G più stabile e una batteria più efficiente. Secondo mistergadget.tech

google pixel 11 potrebbeGoogle cerca 15 Superfan per aiutare lo sviluppo di Pixel 11 - 15 fortunati Superfan dei prodotti Pixel verranno scelti da Google per provare in anteprima i nuovi smartphone in uscita. Riporta gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Google Pixel 11 Potrebbe