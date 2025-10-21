Google Pixel 11 potrebbe essere provato in anteprima da 15 fan
Pare che Google abbia intenzione di far provare i Google Pixel 11 a 15 fortunati fan mentre sono ancora in fase di sviluppo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Il Pixel Watch 4 non è più lo smartwatch accessori dell'ecosistema di Google. Segna una svolta nella strategia hardware di Mountain View e in attesa dell'ingresso...
Le test multimédia de la brillantissime Google Pixel Watch 4
Google darà i nuovi Pixel 11 in test ad alcuni Superfans prima della loro uscita - Pixel 11 potrebbe essere il primo smartphone Google sviluppato con il diretto coinvolgimento degli utenti: la società di Mountain View
Google Pixel 11 potrebbe dire addio al modem Samsung: in arrivo il MediaTek M90 per connettività e autonomia migliori - Google potrebbe abbandonare i modem Samsung nei Pixel 11 in favore del MediaTek M90, promettendo connettività 5G più stabile e una batteria più efficiente.
Google cerca 15 Superfan per aiutare lo sviluppo di Pixel 11 - 15 fortunati Superfan dei prodotti Pixel verranno scelti da Google per provare in anteprima i nuovi smartphone in uscita.