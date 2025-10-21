Google ha rilasciato la Beta 3.1 di Android 16 QPR2 | risolto un bug critico della Beta 3

Google ha rilasciato la Beta 3.1 di Android 16 QPR2 su tutti i Pixel compatibili per risolvere un bug critico della precedente Beta 3. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google ha rilasciato la Beta 3.1 di Android 16 QPR2: risolto un bug critico della Beta 3

