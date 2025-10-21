Google Fogli diventa più smart | ecco cosa può fare ora Gemini

Tuttoandroid.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove funzionalità di Gemini in Google Fogli renderanno più efficace l'uso dei fogli di calcolo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google fogli diventa pi249 smart ecco cosa pu242 fare ora gemini

© Tuttoandroid.net - Google Fogli diventa più smart: ecco cosa può fare ora Gemini

Altre letture consigliate

Google Fogli: supporto completo alla crittografia lato client - Google annuncia che la crittografia lato client (CSE) è adesso generalmente disponibile per Google Fogli per gli utenti Google Workspace. punto-informatico.it scrive

Fogli Google, Gemini nomina le tabelle e semplifica le formule - Gemini potenzia la funzione Converti in tabella di Fogli Google con la denominazione automatica e le formule più leggibili. Scrive punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Google Fogli Diventa Pi249