L'inquietante thriller del regista candidato all'Oscar Jan Komasa vede nel cast anche Anson Boon e Andrea Riseborough: tra gioventù da rieducare e famiglie disfunzionali. Nel 2026 al cinema. Il nuovo Adolescence? Certo che no, ma Good Boy il film presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma e in sala nel 2026 con Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione, ci va molto vicino. La serie Netflix è stata certo il più grande pugno nello stomaco di quest'anno, rimarcando una generazione che sembra aver perso gli strumenti per distinguere il giusto dallo sbagliato. Costantemente bombardate da stimoli e informazioni senza riuscire a processarli correttamente, in un'età delicata e formativa come quella dello sviluppo, in cui siamo tutti più facilmente influenzabili e malleabili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Good Boy, recensione: Stephen Graham e il lato disumano dell'educazione