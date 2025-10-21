Gommista lavoro usurante | sì al risarcimento

AREZZO Il lavoro di gommista gli ha fatto venire una tendinopatia e adesso l’ Inail dovrà risarcirlo. Lo ha deciso il Tribunale di Arezzo che ha riconosciuto la malattia professionale a un lavoratore che per decenni ha sollevato e montato pneumatici, cerchi e ruote di ogni tipo. Una vita trascorsa tra officine, compressori e chiavi pneumatiche, in un ambiente dove il rumore e la fatica sono di casa e dove ogni giornata si misura in sforzi fisici ripetuti. La storia è quella di un uomo che ha passato gran parte della vita in officina, otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, spesso anche il sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

