Gomme estive con la neve auto si ribalta sul Passo dello Spluga
Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì sulla strada del passo dello Spluga, dove un’auto si è ribaltata a causa della neve. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30, sul versante svizzero, poco oltre il confine.Un giovane italiano di 19 anni, diretto verso la Svizzera, ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Gomme estive con la neve, 19enne si ribalta in auto sul Passo Spluga tinyurl.com/yd4ck7mk - facebook.com Vai su Facebook
Gomme invernali obbligatorie, da quando si possono montare e perché "convengono" - In presenza di temperature basse, a prescindere dalla presenza di neve sull'asfalto, le invernali garantiscono maggiore sicurezza rispetto a una gomma estiva. Scrive auto.it
Cambio gomme invernali 2025: tutto ciò che c’è da sapere - Dal 15 novembre scatta l’obbligo di gomme invernali o catene: guida completa al cambio gomme invernali 2025 con regole, multe e consigli. Riporta tuttotek.it
Cambio gomme invernali 2025: obblighi, multe e consigli per non sbagliare - Le si può utilizzare, alternandole con le estive, anche per diverse stagioni. Lo riporta quattroruote.it