Golf il Genesis Championship in Corea chiude la regular season del Dp World Tour Pronti Migliozzi Pavan e Laporta
Ultimo appuntamento della regular season sul Dp World Tour. Il circuito europeo si sposta, prima dell’Abu Dhabi HSBC Championship e del Dp World Tour Championship di Dubai, in Corea del Sud per il Genesis Championship, torneo che mette in palio 4 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. A difendere il titolo sarà, in terra natia, Byeong Hun An, classe ’91 passato professionista nel 2011 e con 2 vittorie all’attivo sul Dp World Tour. Giovedì il defending champion sarà in partenza con l’australiano Adam Scott e con il britannico Laurie Canter per cercare di ripetersi sui fairway del Woo Jeong Hills Country Club, Cheonan. 🔗 Leggi su Oasport.it
