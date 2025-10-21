Golden Power | Perego FI ' strumento strategico per sicurezza nazionale e crescita'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “In un momento storico dove la linea di confine tra economia, tecnologia e difesa è sempre più sottile, il presidio dei settori strategici nazionali non è solo una questione economica, ma un tema di difesa e sicurezza. Il Golden Power, in questo scenario, rappresenta uno strumento essenziale per garantire che l'Italia mantenga il controllo e la tutela dei propri interessi strategici”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, intervenendo al convegno 'Presidio dei settori strategici: Golden Power e scenari geopolitici' promosso dalla Fondazione Praexidia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Golden Power: Perego (FI), 'strumento strategico per sicurezza nazionale e crescita'

News recenti che potrebbero piacerti

Qui l’editoriale di De Bortoli in cui potete trovare il mio nuovo libro ‘Linee invisibili’, il caso Nexperia, dazi ed export control, il Golden Power e l’immancabile @alearesu - X Vai su X

Banche, l'Ue mette il golden power nel mirino - Eurofocus podcast, Adnkronos La Commissione Europea ha deciso, fuori tempo massimo, di agire sul golden power, utilizzato dal governo italiano per mettere paletti all'offerta lanciata da Unicredit su Banco Bp - facebook.com Vai su Facebook

Unicredit-Banco Bpm, ok condizionato del Governo all’Ops. FI: “Riserve sul golden power” - Roma, 18 aprile 2025 – Come era nella previsioni, arriva il via libera condizionato del Consiglio dei ministri all’offerta libera di scambio (Ops) lanciata da Unicredit su Banco- Da quotidiano.net

Golden power per tutti, la strategia difensiva di Giorgetti sulle banche - Non ci sono figli e figliastri del risiko bancario, la legge deve essere rispettata perché il risparmio è questione di sicurezza nazionale. ilfoglio.it scrive

Il Golden Power: come è cambiato lo scudo che dà al governo i poteri speciali - MILANO – La domanda di queste ore, dopo il lancio da parte di Unicredit dell’Ops sul Banco Bpm e il ministro Giorgetti che minaccia l’utilizzo dei poteri speciali del Golden Power, è se questi poteri ... Si legge su repubblica.it