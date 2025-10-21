Golden Power | Centemero Lega ' norma che non blocca ma equilibra e salvaguarda asset'

21 ott 2025

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Ad aprile sono stato a San Francisco per fare una visita in Silicon Valley. Qui ho notato due cose, non c'è lo stigma del fallimento, uno è figo per il solo fatto di averci provato, di aver iniziato un'impresa che se fallisce è comunque la tua esperienza, la tua proprietà intellettuale e le persone che hai formato saranno utili per quel settore specifico. La seconda cosa è che in Europa e in Italia non abbiamo dei grossi aggregatori come negli Stati Uniti”. Così Giulio Centemero, deputato e capogruppo in commissione finanze della Lega intervenendo alla Camera al convegno 'Presidio dei settori strategici: Golden power e scenari geopolitici' organizzato dalla Fondazione Praexidia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

