Gol Pio Esposito segna in scivolata dopo un grande assist di Bonny! Poker nerazzurro in Belgio e prima rete in Champions

Pio Esposito sigla il quarto gol dell'Inter al 75?, con una bellissima azione personale. Ange-Yoan Bonny serve un assist perfetto per il centravanti nerazzurro, che arriva in scivolata e con grande freddezza infila il pallone tra le gambe del portiere e del difensore avversario, segnando così un gol da vero opportunista. Il gol di Esposito arriva al termine di un'azione corale ben costruita, e conferma la crescita del giovane attaccante, che si fa trovare pronto in un momento decisivo.

