Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Gol Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro raddoppia con un gol spettacolare! Il bomber argentino chiude il primo tempo con una perla. Lautaro Martínez firma il raddoppio dell’Inter al 45’+2?! La rete arriva al termine di una splendida azione manovrata, con Pio Esposito che serve in maniera perfetta Lautaro, il quale non esita a concludere di prima intenzione con un destro a giro che si infila nell’angolino alto, imprendibile per il portiere avversario. Un gol da grande attaccante, che mette in mostra la sua qualità e freddezza sotto porta. Con questa rete, l’ Inter chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Lautaro Martinez, dopo l’errore, l’argentino si riscatta con una rete all’incrocio!

