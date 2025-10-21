Gol Dumfries! L’olandese porta in vantaggio i nerazzurri contro l’Union SG | rimpallo favorevole per l’olandese
Inter News 24 Gol Dumfries, il laterale nerazzurro porta avanti i suoi con una rete da centroarea sugli sviluppi di un angolo: le ultime sul match. Denzel Dumfries porta l’Inter in vantaggio al 14? contro l’Union Saint-Gilloise! Il gol arriva dopo un colpo di testa di Yann Bisseck, che genera un rimpallo favorevole in area. La palla arriva proprio a Dumfries, che non perde l’attimo e conclude di prima intenzione con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Un gol che premia la reattività del terzino olandese, sempre attento a sfruttare le opportunità in area. La squadra di Cristian Chivu sblocca così la partita in modo concreto, grazie anche alla buona prestazione difensiva e alla capacità di capitalizzare ogni occasione. 🔗 Leggi su Internews24.com
