gol calhanoglu rigore perfetto per il turco che firma la rete dello 0 3 e chiude virtualmente i giochi

Inter News 24 Gol Calhanoglu trasformato magistralmente il penalty e aumentato il vantaggio dei nerazzurri a 0-3: le ultime sulla sfida di Bruxelles. Hakan Calhanoglu segna il terzo gol dell’Inter al 55?, trasformando con freddezza un calcio di rigore. Il penalty viene assegnato dopo un fallo su Lautaro Martínez in area. Il centrocampista turco si presenta dal dischetto con sicurezza e spiazza completamente il portiere dell’ Union Saint-Gilloise, che non può nulla contro la sua esecuzione perfetta. Un gol che sancisce il dominio assoluto dell’Inter nella seconda metà della partita, con Chivu che ha preparato i suoi ragazzi a non abbassare la guardia nonostante il doppio vantaggio già acquisito. 🔗 Leggi su Internews24.com

