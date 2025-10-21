Gocce di cinema l’elemento acquatico alla Festa del Cinema di Roma

All’interno della Festa del Cinema di Roma è tornata quest’anno la rassegna Gocce di cinema, realizzata da Acea in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Una retrospettiva di nove . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Gocce di cinema», l’elemento acquatico alla Festa del Cinema di Roma

Argomenti simili trattati di recente

$GocceDiCinema “Lady in the Water’’ di M. Night Shyamalan (2006). Casa del Cinema – Sala Cinecittà 20 ottobre, ore 21.30 – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti Ispirato a una fiaba che il regista M. Night Shyamalan raccontava ai propri figli, Lad - X Vai su X

#GocceDiCinema “Sandokan’’ di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo (2025). Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica 17 ottobre, ore 18:30 La leggendaria Tigre della Malesia torna con una nuova serie tv evento che ha tra i protagonisti Ca - facebook.com Vai su Facebook

Gocce di cinema e I mille volti dell’acqua, alla Festa di Roma il progetto ACEA tra contest e retrospettiva - Basta una citazione del grande cineasta sovietico Andrej Tarkovskij per rendere chiara l’affinità esistente tra cinema e acqua, binomio posto al ... Scrive ciakmagazine.it

“Come gocce d’acqua”, il nuovo film dell’avezzanese Stefano Chiantini al cinema dal 5 giugno: “al centro l’evoluzione emotiva del rapporto padre – figlia” - Avezzano – Dal 5 giugno approda nelle sale italiane Come gocce d’acqua, l’ultima opera del regista avezzanese Stefano Chiantini, presentata in anteprima alla XIX Festa del Cinema di Roma 2024 nella ... Si legge su terremarsicane.it

L'effetto acquatico ad agosto per Cinema - 'L'effetto acquatico', in sala dal 30 agosto, è il primo titolo in uscita con Cinema di Valerio De Paolis che ha appena presentato a Riccione il suo nuovo listino. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it