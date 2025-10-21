Glossario dei Termini Italiani per Prompt IA più efficaci

La maggior parte delle persone utilizza termini del vocabolario scolastico e universitario di uso frequente nei prompt di ChatGPT o altre AI, ma è davvero il modo migliore per generare risultati ottimali? In realtà, le IA utilizzano un vocabolario che in molti casi non è comunemente utilizzato nel linguaggio naturale, ma più frequentemente utilizzato in pubblicazioni professionali, documenti, redazione tecnica e pubblicazioni editoriali di alta qualità. In sostanza, quasi sempre per scrivere i prompt non bisogna utilizzare i termini comuni di conversazione, ma parole più specifiche. Usando proprio l'IA, ho chiesto a tutte le più usate (ChatGPT, Gemini, Grok) di fornirmi i termini chiave per scrivere prompt efficaci in lingua italiana, organizzate per categorie, con esempio per ciascuna parola. 🔗 Leggi su Navigaweb.net