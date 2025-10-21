Gli Usa temono che Netanyahu voglia rompere il cessate il fuoco
La tregua tra Israele e Hamas, raggiunta appena dieci giorni fa grazie alla mediazione degli Stati Uniti, appare sempre più fragile. Dopo i nuovi bombardamenti israeliani di domenica, che hanno ucciso almeno 44 persone, la Casa Bianca lavora per tenere in piedi l’accordo di cessate il fuoco. Secondo il New York Times, infatti, a Washington crescono le preoccupazioni sull’intenzione del premier israeliano Benjamin Netanyahu di rompere l’accordo. Trump invia Vance, Witkoff e Kushner in Israele per vegliare sulla tregua. Con l’obiettivo di mantenere in vigore la tregua, Trump ha inviato in Israele il vicepresidente JD Vance, l’inviato Steve Witkoff e il consigliere Jared Kushner. 🔗 Leggi su Lettera43.it
