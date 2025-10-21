Gli ultrà della Juventus in corteo con saluti romani a Milano lo sdegno del club | Non ci rappresentano

Un gruppo di ultrà della Juventus ha sfilato alla Stazione Centrale di Milano con saluti romani e uno striscione contro i cortei pro Palestina. Dura presa di posizione della società bianconera: "Gesti contrari ai nostri valori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

