Gli ultrà della Juventus in corteo con saluti romani a Milano lo sdegno del club | Non ci rappresentano

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ultrà della Juventus ha sfilato alla Stazione Centrale di Milano con saluti romani e uno striscione contro i cortei pro Palestina. Dura presa di posizione della società bianconera: "Gesti contrari ai nostri valori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Juventus, il club si dissocia dai fatti compiuti da alcuni ultras bianconeri: il comunicato che condanna i gesti - Juventus, il club si dissocia dai fatti compiuti da alcuni ultras bianconeri: il comunicato che condanna i gesti Un episodio grave, un comportamento da cui prendere le distanze con la massima fermezza ... juventusnews24.com scrive

ultr224 juventus corteo salutiSaluti romani nel corteo improvvisato dei tifosi della Juve in stazione centrale a Milano: il video - Un gruppo di ultras della Juventus ha dato vita a un corteo improvvisato alla Stazione Centrale di Milano domenica 19 ottobre. Lo riporta video.corriere.it

ultr224 juventus corteo salutiUltras della Juventus alla Stazione Centrale di Milano: corteo con saluto romano e striscione contro i vandalismi - Un gruppo di ultras della Juventus ha sfilato alla Stazione Centrale di Milano con saluto romano e striscione contro i vandalismi. Scrive la7.it

Cerca Video su questo argomento: Ultr224 Juventus Corteo Saluti