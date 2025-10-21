Gli ultrà del basket eludono i controlli sul Daspo come nel calcio Repubblica

In Italia la violenza tra tifoserie non è più esclusiva del calcio, come dimostra l’ultimo episodio a Pistoia. Per questo motivo, potrebbe venir implementato un nuovo protocollo per consentire risposte adeguate anche nel basket. Violenza ultras nel basket: ecco il nuovo protocollo. Repubblica scrive: “La scelta del direttore dell’Osservatorio, un poliziotto esperto come Maurizio Improta, e del presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, di un protocollo per trattare la pallacanestro come il pallone. E di utilizzare anche per gli acquisti dei biglietti nei palazzetti il cervellone elettronico che regola il biglietto nominativo negli stadi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

