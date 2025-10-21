Gli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde si rifanno il look | lavori al via
Lavori per l'ammodernamento degli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde: saranno oggetto di interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. In entrambe le cittadine, la continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile: a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
