Gli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde si rifanno il look | lavori al via

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori per l'ammodernamento degli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde: saranno oggetto di interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. In entrambe le cittadine, la continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile: a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Uffici Postali Roccapalumba San