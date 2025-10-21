Gli Stati Uniti seguono da vicino le mosse di Israele e Hamas

L'Amministrazione statunitense è concentrata sulla creazione di una situazione di sicurezza comune

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato sul suo social Truth un video di un'attivista Maga che ha come protagonista la premier Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook

Trump ha ricondiviso sul suo social Truth un video (di @LynneBP_294) in cui si sostiene che Giorgia Meloni: - ha deciso di ignorare l’Ue e trattare direttamente con gli Stati Uniti sui dazi - ha annunciato privatamente a Trump di voler tagliare gli aiuti all’Ucraina - X Vai su X

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Stati Uniti schierano due sottomarini nucleari vicino alla Russia - Le ultime notizie di oggi fra il clima di tensione crescente fra Stati Uniti e Russia, la morte del rapper Jesto, l'omicidio di Gemona e non solo Le ultime notizie le apriamo oggi con i risvolti, ... Da ilsussidiario.net

Aerei da guerra russi vicino all'Alaska, gli Stati Uniti inviano F-16: cosa sta succedendo - Il comando del Norad ha chiarito che i velivoli russi si trovavano nello spazio aereo internazionale e non hanno violato i confini degli Stati Uniti o del Canada. Riporta leggo.it

Gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra barca accusata di trasportare droga vicino al Venezuela, uccidendo quattro persone a bordo - Il segretario statunitense alla Difesa, Pete Hegseth, ha detto che l’esercito statunitense ha attaccato un’altra barca accusata di trasportare droga che viaggiava in acque internazionali vicino al ... Come scrive ilpost.it