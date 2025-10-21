Gli occhiali di Šostakovi? lo spettacolo multimediale con Sergio Rubini chiude il Verona Piano Festival
Dopo cinque mesi di musica, venti serate di spettacolo e sei sold out, chiude in bellezza la tredicesima edizione del Verona Piano Festival, cartellone che ha portato alcuni tra i più grandi musicisti a livello internazionale nei più rappresentativi luoghi dell’arte e della cultura del territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Piermatteo 2025“ spettacolo multimediale in scena al Caos - In occasione del 580 anni della nascita di Piermatteo d’Amelia debutta oggi un originale progetto multidisciplinare per celebrare l’artista con linguaggi diversi. Secondo lanazione.it