Gli occhiali di Šostakovi? lo spettacolo multimediale con Sergio Rubini chiude il Verona Piano Festival

Veronasera.it | 21 ott 2025

Dopo cinque mesi di musica, venti serate di spettacolo e sei sold out, chiude in bellezza la tredicesima edizione del Verona Piano Festival, cartellone che ha portato alcuni tra i più grandi musicisti a livello internazionale nei più rappresentativi luoghi dell’arte e della cultura del territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

