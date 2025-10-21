Gli italiani di Bruno Barbey Un piccolo mondo teatrale che incornicia l’identità italiana  

La fotografia è divenuta primaria tra i progetti e nel calendario espositivo di  Palazzo Falletti di Barolo di Torino, che    fino all’11 gennaio 2026  presenta la mostra  BRUNO BARBEY. Gli Italiani.  Prodotta da  Ares  in collaborazione con  Magnum Photos  e  l’Archivio Bruno Barbey, l’esposizione fotografica nasce da una selezione fatta dallo stesso Bruno Barbey (Marocco 1941 – Parigi 2020) e si compone di un  centinaio di fotografie in bianco e nero realizzate tra il 1962 e il 1966. In particolare, il nucleo di scatti ricalca il reportage dedicato all’Italia e agli italiani che l’autore negli anni Sessanta aveva presentato all’editore francese Robert Delpire, il quale avrebbe voluto pubblicarlo come terzo volume dell’ Encyclopédie essentielle, collana di libri che accostavano testo e immagini e che già comprendeva  Les Américains  di Robert Frank (1958) e  Les Allemands  di René Burri (1962). 🔗 Leggi su It.insideover.com

