Gli invitati erano furiosi | ospita in casa sua la festa vietata ai bambini del suo collega ma fa entrare la nipotina di 5 anni per 45 minuti e scoppia il putiferio

Una festa di compleanno organizzata con le migliori intenzioni si è trasformata in uno scontro tra colleghi. È la storia raccontata da una donna sul forum “ Wedding Shaming ” di Reddit, che si è trovata al centro delle polemiche per aver “permesso” a sua nipote di 5 anni di entrare brevemente a una festa per adulti dove vigeva la regola ferrea “ niente bambini “. Nel suo post, la donna spiega di aver offerto la sua casa per ospitare la festa per i 60 anni del suo collega Max. “La nostra casa è molto più grande della loro e mio marito ha appena comprato un nuovo grill”, ha scritto, spiegando l’entusiasmo iniziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli invitati erano furiosi”: ospita in casa sua la festa “vietata ai bambini” del suo collega, ma fa entrare la nipotina di 5 anni per 45 minuti e scoppia il putiferio

