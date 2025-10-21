Gli hanno curato un cancro alle ossa con l’argilla | cos’è il metodo Hamer che ha ucciso Francesco Gianello

Il metodo Hamer, conosciuto anche come Nuova Medicina Germanica, è una pratica alternativa elaborata dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer a partire dal 1981. Questa teoria sostiene che tutte le malattie, compreso il cancro, sarebbero causate da traumi psicologici o conflitti emotivi non risolti, e propone trattamenti originali come il contagio volontario con agenti microbici. Nonostante la completa assenza di fondamento scientifico, questa pratica ha attirato numerosi pazienti, con conseguenze spesso tragiche. Nelle ultime ore, si sta parlando del processo per omicidio che coinvolgerà i genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto a causa di un osteosarcoma, curato da alcuni medici adepti del metodo Hamer con argilla e antinfiammatori. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gli hanno curato un cancro alle ossa con l’argilla: cos’è il metodo Hamer che ha ucciso Francesco Gianello

