Gli ex premier Renzi Gentiloni e Conte citati in un dossier alla corte penale internazionale | crimini contro i migranti
Un report-inchiesta depositato alla Corte penale internazionale da due giuristi francesi Omer Shatz e Juan Branco, dalla Ong Front Lex e dall’International Law in Action, cita oltre 120 leader politici, tra i quali numerosi italiani, sulle cui azioni di politica migratoria, è incentrato Citati anche Alfano, Minniti e Salvini. Tra gli italiani, che nell’inchiesta vengono definiti “ sospettati ” di “ complicità “, tra il 2013 al 2019, nella commissione di crimini contro l’umanità nei confronti di ‘ migranti ‘ sulla rotta del Mediterraneo centrale, ci sono tre ex premier: il leader di Iv Matteo Renzi, il dem Paolo Gentiloni e il presidente M5S Giuseppe Conte con diversi ministri da Angelino Alfano, a Marco Minniti, a l’attuale vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che nel Conte I ha guidato il Viminale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
