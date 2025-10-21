Gli eventi dal 24 al 30 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina
Anche questa settimana un’ampia offerta di iniziative, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, arricchirà l’agenda cittadina tra nuove mostre, visite, incontri, aperture speciali, itinerari: ecco alcune proposte dal 24 al 30 ottobre. Dal 25 ottobre, nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori, ai Musei Capitolini, è visitabile la grande mostra archeologica Antiche civiltà del Turkmenistan: una ricca collezione di opere e reperti, tra cui preziosi capolavori mai esposti fuori dal Turkmenistan, per ripercorrere la storia antica turkmena dall’età del bronzo fino all’impero dei Parti. 🔗 Leggi su Funweek.it
