Gli effetti di un'eclissi di Sole totale sugli uccelli | come la luce inganna il cervello e regola i ritmi naturali

Durante l’eclissi totale osservata in Nord America del 2024, un gruppo di scienziati ha studiato come gli uccelli hanno reagito a questo evento astronomico. Molte specie hanno iniziato a cantare come fanno all’alba o al tramonto, mostrando come la luce influenzi profondamente il loro comportamento e i loro ritmi naturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

