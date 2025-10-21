Dopo una estate travagliata, con due trattative per la cessione del titolo sportivo (a Lucchese prima e Viareggio poi) naufragate, il Ghiviborgo è ripartito come aveva finito la scorsa annata, quando era guidato da mister Bellazzini. L’inizio di stagione è infatti molto positivo per i biancorossi della provincia di Lucca che sono a quota 14 in classifica, solo a meno cinque dalle capolista Robur e Grosseto e sono reduci dal successo (il secondo dopo quello col Terranuova Traiana) per 2-0 a Gavorrano di domenica contro un team, quello maremmano, sempre più in crisi di gioco e risultati. A sbancare lo stadio ‘Malservisi – Matteini’ di Bagni di Gavorrano ci hanno pensato, con un gol per tempo, Mariotti e Boiga per tre punti che proiettano la formazione di mister Ingenito nei piani alti della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli avversari. Il Ghiviborgo è solo 5 punti dietro al Siena