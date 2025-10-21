Gli arrosticini di Somari sono i più Foodish per Joe Bastianich

Il viaggio nel mondo degli arrosticini di Pescara di Joe Bastianich, accompagnato in questa avventura dall’abruzzese Paride Vitale, termina da Somari, dove ha assaporato gli arrosticini più convincenti. Motivo per cui Carmelo, titolare e rappresentante del locale di corso Vittorio Emanuele II, si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

