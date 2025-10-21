Gli arresti preventivi di 180 ultras del Napoli a Eindhoven | Per impedire gli scontri

180 ultras del Napoli sono stati arrestati il 20 ottobre a sera nel centro di Eindhoven nei Paesi Bassi. Si trovavano lì per la partita della società partenopea con il Psv, valida per la Champions League. L’agenzia di stampa locale Algemeen Nederlands Persbureau (Anp) scrive che le persone arrestate avrebbero «causato disordini con il loro comportamento». E che anche quattro tifosi della squadra locale sono stati fermati per lo stesso motivo in diverse zone della città. Ma la polizia locale ha successivamente dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. Gli arresti “preventivi”. 🔗 Leggi su Open.online

