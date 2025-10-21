Gli allevatori di montagna contro l’eolico | I pascoli non si toccano
È stata baciata dal bel tempo la due giorni a Ferriere dedicata agli allevatori di montagna. Sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre sul lungo Nure del capoluogo dell’Alta Valnure sono stati valorizzati e messi in mostra i “gioielli” degli allevamenti dell’Alta Valnure, Alta Valtrebbia e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi una bella domenica a Nave per la Festa della Montagna, un’occasione unica per ribadire con forza il ruolo di allevatori e agricoltori quali custodi di questi straordinari paesaggi e territori. Proprio qualche giorno fa è arrivato ok definitivo al disegno di legg - facebook.com Vai su Facebook
Sanzionati 6 allevatori valdostani per non aver aderito alla vaccinazione contro la dermatite bovina - Sei allevatori valdostani sono stati sanzionati per non aver aderito al piano vaccinale obbligatorio contro la dermatite nodulare contagiosa. Come scrive rainews.it