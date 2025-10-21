Gli allevatori di montagna contro l’eolico | I pascoli non si toccano

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata baciata dal bel tempo la due giorni a Ferriere dedicata agli allevatori di montagna. Sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre sul lungo Nure del capoluogo dell’Alta Valnure sono stati valorizzati e messi in mostra i “gioielli” degli allevamenti dell’Alta Valnure, Alta Valtrebbia e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

