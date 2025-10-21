gli alleati troppo esigenti con kyiv e troppo poco con se stessi

Volodymyr Zelensky deve stare molto attento a come parla. Qualunque cosa dica potrà essere usata – da Donald Trump – contro di lui. A Washington è stato molto attento. Rimesso piede in Europa, ritoccata terra, per così dire, ha detto un paio di cose. Di aver sentito voci sul suo dovere di consegnare a Putin l’intero Donetsk, e ha precisato di non averne l’intenzione. Ha invece dichiarato di avere tutta l’intenzione di partecipare al vociferato prossimo incontro fra Trump e Putin. Per la verità, se non avvenisse, sarebbe un vero scandalo. Budapest è una capitale europea, dell’Unione europea per giunta, e benché sia infeudata, povera, alla Federazione Russa, è pur sempre al seno europeo che si nutre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

