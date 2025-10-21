Gli agenti riconosconoi n strada un uomo evaso dai domiciliari inseguito e arrestato

Nella tarda mattinata di domenica, durante un pattugliamento in zona Tempio - Stazione FS, un equipaggio della Volante ha riconosciuto un 47enne destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliare. L'uomo camminava in viale Vittorio Emanuele, nei pressi del Parco Ducale. Alla vista della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Quando gli agenti riconoscono i cavalli giusti #SerkanÇayoglu - X Vai su X

Nudo semina il panico in strada a Roma, poi aggredisce gli agenti all'Esquilino: era stato fermato già 5 volte in zona Termini - si è imbattuto in una pattuglia della polizia locale, ha prima afferrato il tavolino di ... Si legge su ilmessaggero.it

Gli agenti della locale possono multare fuori servizio? No. Anzi, si - Il tribunale di Rovereto ha ribaltato la decisione del giudice di pace e confermato che la municipale non in servizio ha pieni poteri (sul territorio di competenza) ... Lo riporta rainews.it

“Vagava in mutande per strada e ha aggredito un agente di polizia”: il rapper Lil Nas X arrestato e ricoverato per sospetta overdose - Prima nudo in strada, poi arrestato per aggressione a un pubblico ufficiale: il rapper statunitense Lil Nas X sarebbe ora nei guai. Da ilfattoquotidiano.it