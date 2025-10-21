Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “La sentenza della Corte di Cassazione, che esclude qualsiasi legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra, spazza via una volta per tutte il fango e le ombre infamanti che per anni sono stati gettati sulla figura di un grande leader, Silvio Berlusconi, per essere utilizzati come una clava dagli avversari politici. Rimane l'amarezza per una verità che arriva tardivamente, ma che comunque emerge oggi in tutta la sua chiarezza. Per quanto ci riguarda, per noi è sempre stata tale”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Barelli, 'Cassazione ristabilisce verità su Berlusconi, spazzate via accuse infamanti'