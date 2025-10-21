Giuseppe Contrafatto fa il pieno di voti alle elezioni nazionali di Federnoleggio

Giuseppe Contrafatto è eletto presidente nazionale di Federnoleggio Confesercenti, la federazione nazionale delle imprese di noleggio con conducente di autovetture e autobus. La sua nomina, avvenuta nel corso dell’assemblea elettiva nazionale, segna un punto di svolta per il settore della mobilità professionale in Italia, oggi chiamato ad affrontare sfide cruciali legate alla normativa, alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Contrafatto, siciliano, 61 anni, subentra a Luigi Pacilli, che ha guidato la federazione per undici anni, consolidandone il ruolo istituzionale a livello nazionale. Già vicepresidente vicario e presidente di Federnoleggio Sicilia, Contrafatto è da tempo una figura di riferimento del comparto, grazie a una consolidata esperienza associativa e sindacale maturata sia a livello locale che nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it