Giuramento d' Ippocrate per 155 nuovi medici e 21 odontoiatri

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre, a partire dalle 16, presso l’Hotel Plaza di Caserta, si terrà la Cerimonia del Giuramento di Ippocrate, uno dei momenti più significativi per chi intraprende la carriera medica e odontoiatrica. Nel corso dell’evento, i nuovi medici e odontoiatri pronunceranno coralmente le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

