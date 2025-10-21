Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi pomeriggio (martedì 21 ottobre), a partire dalle ore 16, presso l’Hotel Plaza di Caserta, si terrà la Cerimonia del Giuramento di Ippocrate, uno dei momenti più significativi per chi intraprende la carriera medica e odontoiatrica. Nel corso dell’evento, i nuovi medici e odontoiatri pronunceranno coralmente le parole “Lo giuro” davanti al Consiglio Direttivo dell’Ordine, suggellando ufficialmente il loro ingresso nella professione. “ Il giuramento di Ippocrate è un passaggio simbolico ma fondamentale – sottolinea Carlo Manzi, presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta – perché rappresenta il primo impegno etico e deontologico che ciascun professionista assume davanti alla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giuramento di Ippocrate, oggi la suggestiva cerimonia all’Hotel Plaza