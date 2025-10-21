Giunta si cambia | Rossi va arriva Bartoli
Novità nella Giunta comunale: ieri si è dimesso l’assessore Nicola Rossi, al suo posto è entrato Maurizio Bartoli, già dirigente del Servizio urbanistica e pianificazione territoriale della Provincia. Lo annuncia il sindaco Gambini, spiegando che il rimpasto non sia motivato da dissidi interni, ma da una scelta politica: "Era arrivato il momento di riorganizzare le deleghe, per dare maggiore operatività all’organo esecutivo e continuare a garantire risposte concrete ai cittadini". Bartoli sarà assessore all’ Edilizia e all’ Urbanistica. Laureato in Architettura e in Pianificazione territoriale urbanistica, ha oltre 40 anni d’esperienza nella pianificazione e gestione territoriale in un ente pubblico e Gambini afferma di averlo chiamato per un motivo preciso: affrontare al meglio la redazione del nuovo Piano urbanistico generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
