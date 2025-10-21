Giulia Perotti in finale al corpo libero ai Mondiali di ginnastica artistica! Magia a 16 anni prima volta indimenticabile

Giulia Perotti si è qualificata alla finale del corpo libero ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La missione sembrava impossibile per la 16enne piemontese, visto che era già settima al termine della sesta suddivisione (sulle dieci in programma), e invece è riuscita a conservare il piazzamento tra le migliori otto, utile per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo di specialità sulla pedana di Jakarta (Indonesia), dove oggi si è concluso il turno preliminare al femminile. L’allieva di Enrico Pozzo e Federica Gatti era al suo debutto nella rassegna iridata dei grandi, ma a livello juniores aveva strabiliato nel 2023 (oro al corpo libero, bronzo alle parallele asimmetriche e settima nell’all-around dopo la seconda posizione in qualificazione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulia Perotti in finale al corpo libero ai Mondiali di ginnastica artistica! Magia a 16 anni, prima volta indimenticabile

Contenuti che potrebbero interessarti

Italian Team QF At the moment: • AA: Asia D’Amato (9ª with 2 falls) & Giulia Perotti (12ª with 3 falls) • VT: Emma Fioravanti (8ª) • UB: Chiara Barzasi (6ª) • FX: Giulia Perotti (5ª) #italgym - X Vai su X

Giacarta - Mondiali di Artistica. Prova Podio GAF. Asia D’Amato, Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi sul campo gara dell’Indonesia Arena - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Perotti in finale al corpo libero ai Mondiali di ginnastica artistica! Magia a 16 anni, prima volta indimenticabile - Giulia Perotti si è qualificata alla finale del corpo libero ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. oasport.it scrive

Giulia Perotti: "I miei primi tifosi? I nonni" - “Appena è arrivato il momento del podio mi sono commossa anche io, perché non ci credevo a quello che avevo fatto, che per me era una bellissima cosa”. Scrive rainews.it