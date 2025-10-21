Giudice sportivo multa di 6 mila alla Roma dopo il match con l’Inter

Chiuso il sipario sulla settima giornata di Serie A, arrivano anche i verdetti del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Tra le società coinvolte c'è anche la Roma, reduce dal match contro l' Inter. Per i giallorossi è stata confermata la seconda sanzione per Evan Ndicka e la prima per Baldanzi, Hermoso e Ziolkowski. Multa per la Roma: il motivo. Inoltre, il club capitolino è stato multato per 6.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai tifosi della squadra avversaria". La sanzione – si legge nel comunicato ufficiale – è stata attenuata ai sensi dell'art.

