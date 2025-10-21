giubileo del lavoro con benedizione dei mezzi e camminata verso il duomo

Un Giubileo dedicato al lavoro, in tutte le sue forme: agricolo, artigianale, industriale, commerciale e dei servizi. È quello promosso dalla Diocesi di Lodi in programma domenica 9 novembre, un appuntamento che unirà imprese, professionisti e lavoratori in un’unica celebrazione. La giornata prenderà il via alle 10 in piazza Ospitale (anche conosciuta come piazza San Francesco) con l’esposizione di mezzi di lavoro e la benedizione del vescovo Maurizio Malvestiti, seguita da una camminata verso la Cattedrale, in piazza della Vittoria, dove alle 11 sarà celebrata la Messa giubilare. Al termine, nel cortile dell’Episcopio, la casa vescovile in via Cavour 31, degustazione di prodotti lodigiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

