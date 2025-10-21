Giubilei vuole un parco per Almirante e scambia il Tito dittatore per l’imperatore | deliri culturali sotto mentite spoglie
Tra revisionismo da bar e strafalcioni storici, la destra giovanile riscrive la storia con la biro scarica del nonno Roma, ore tarde di un autunno storto. Il cielo sopra la Capitale è pesante come un’enciclopedia bruciata e qualcuno, in un angolo ben finanziato del governo Meloni, ha deciso c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
"Malborghetto. Memorie archeologiche di pellegrini e giubilei" Sabato, 11 ottobre, inauguriamo! Vi aspettiamo lungo la via Flaminia e per chi vuole mettersi in gioco c'è il percorso creato da Explora - il Museo dei Bambini di Roma Ministero della Cultura Turism - facebook.com Vai su Facebook
La #Albanese che vuole imbavagliare Mario #Sechi con l’aiutino della presidente della vigilanza Rai #Floridia. Ancora la #Albanese che scappa da un dibattito con #Giubilei per una parola sulla #Segre. #Telese che fugge da #Capezzone in tv. Ma siete impa - X Vai su X