Giovedì Gastronomici sei appuntamenti con la cucina tipica nei locali modenesi

Modenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa, promossa da Confesercenti Modena e FIEPET (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), si propone come un'occasione concreta per valorizzare la cucina tradizionale e sostenere le attività di ristorazione del territorio. Un percorso tra sapori autentici e atmosfere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Gioved236 Gastronomici Sei Appuntamenti