"Questa corrente di pensiero crea problemi alla storia in generale e quindi anche allo studio del contributo degli italiani alla storia degli Stati Uniti. L’Italia è un Paese europeo e in quanto europeo rappresenta, per l’ideologia woke, un insieme di negatività": il politologo Giovanni Orsina lo ha detto in un'intervista al Messaggero riferendosi al cosiddetto wokismo, un termine che indica una particolare attenzione alle ingiustizie o alle diseguaglianze relative alle minoranze. Secondo lo storico e docente alla Luiss, si tratta di qualcosa di anti-occidentale: "Ma certo. E’ un modo di ragionare orientato a valorizzare le minoranze oppresse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giovanni Orsina, requiem per Pd e Schlein: "Una garanzia di sconfitta"