Giovanni Orsina requiem per Pd e Schlein | Una garanzia di sconfitta

Liberoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa corrente di pensiero crea problemi alla storia in generale e quindi anche allo studio del contributo degli italiani alla storia degli Stati Uniti. L’Italia è un Paese europeo e in quanto europeo rappresenta, per l’ideologia woke, un insieme di negatività": il politologo Giovanni Orsina lo ha detto in un'intervista al Messaggero riferendosi al cosiddetto  wokismo, un termine che indica una particolare attenzione alle ingiustizie o alle diseguaglianze relative alle minoranze. Secondo lo storico e docente alla Luiss, si tratta di qualcosa di anti-occidentale: "Ma certo. E’ un modo di ragionare orientato a valorizzare le minoranze oppresse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

giovanni orsina requiem per pd e schlein una garanzia di sconfitta

© Liberoquotidiano.it - Giovanni Orsina, requiem per Pd e Schlein: "Una garanzia di sconfitta"

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Orsina Requiem Pd