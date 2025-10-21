Giovani impresa e sviluppo al convegno di Roma anche Confagricoltura Piacenza

Si è svolto presso Palazzo della Valle a Roma il convegno “Giovani, Impresa e Sviluppo”, promosso da Confagricoltura in collaborazione con Agronetwork e Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.Per Confagricoltura Piacenza erano presenti Edoardo Libè, Vicepresidente di ANGA. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

?Giovani, impresa e sviluppo https://ift.tt/y6frhvx #evento #takethedate - X Vai su X

Oggi il Comitato regionale @Coldiretti Giovani Impresa Umbria Aggiornamento politico-sindacale Programmazione attività e prossime iniziative Oscar Green 2025 Questi i temi principali dell’incontro odierno degli under 30 di Coldiretti Vai su Facebook

Giovani, impresa e sviluppo, al convegno di Roma anche Confagricoltura Piacenza - Si è svolto presso Palazzo della Valle a Roma il convegno “Giovani, Impresa e Sviluppo”, promosso da Confagricoltura in collaborazione con Agronetwork e Ismea – Istituto di servizi per il mercato agri ... Lo riporta ilpiacenza.it

“Giovani, Impresa e Sviluppo”: a Palazzo della Valle il confronto promosso da Confagricoltura, Agronetwork e Ismea - Si è svolto oggi, nella sede di Confagricoltura, il convegno "Giovani, Impresa e Sviluppo", organizzato insieme ad Agronetwork e Ismea. teleborsa.it scrive

Giovani imprenditori, delegazione lucana partecipa al 40esimo Convegno di Capri - Il presidente Domenico Lorusso: "Le imprese, pur in un contesto complesso, stanno dimostrando capacità di innovazione, resilienza e voglia di investire nel futuro. oltrefreepress.com scrive