Giovani armi e movida | la ricetta perfetta per una tragedia Indagini a tutto campo per la morte di Hekuran Cumani

Perugiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono giovani che girano armati, di coltelli, machete e spray al peperoncino e sono stati protagonisti di diversi episodi di violenza in città. Uno degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Hekuran Cumani, è già stato denunciato per l’aggressione a un buttafuori con una roncola. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

