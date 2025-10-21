Giovani armi e movida | la ricetta perfetta per una tragedia Indagini a tutto campo per la morte di Hekuran Cumani
Ci sono giovani che girano armati, di coltelli, machete e spray al peperoncino e sono stati protagonisti di diversi episodi di violenza in città. Uno degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Hekuran Cumani, è già stato denunciato per l’aggressione a un buttafuori con una roncola. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Napoli - Movida in città,ancora minori tra lame e coltelli. Sequestri e denuncie dei Carabinieri per armi,fuochi d’artificio e “estorsioni” da parcheggiatori abusivi #Cronaca #ControlloDelTerritorio #ForzeDellOrdine #Giovani #Movida #Armi #Carabinieri #Nano - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Palermo, Cracolici: “Troppe armi tra i giovani, convocherò commissione Antimafia allo Zen” http://dlvr.it/TNdFfP - X Vai su X