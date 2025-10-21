Giovane ucciso a Palermo la rissa forse era una trappola per indurre Paolo Taormina a uscire fuori dal pub

21 ott 2025

Il sospetto è che la discussione che avrebbe spinto Paolo Taormina a uscire fuori dal locale della sua famiglia sia stata una trappola. Nessuna rissa, dunque, ma solo una finta lite per indurre la vittima ad andare all’esterno del pub. E’ quanto ipotizzano gli inquirenti che stanno cercando di mettere insieme gli ultimi tasselli dell’omicidio del 21enne assassinato la notte tra l’11 e il 12. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Giovane ucciso a Palermo, la rissa forse era una "trappola" per indurre Paolo Taormina a uscire fuori dal pub

