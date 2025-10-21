Giovane scomparso a Popoli Terme ritrovato in una scarpata | è ferito VIDEO
E' stato ritrovato Andrea Di Prata, il 25enne di Popoli Terme di cui si erano perse le tracce dalla mattina di lunedì 20 ottobre. Era finito in una scarpata, in una zona impervia e montuosa. Al momento è in corso il recupero. Il 25enne, si apprende, è vivo, ma ferito: avrebbe riportato un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
Giovane scomparso a Popoli Terme, ricerche a tappeto - X Vai su X
Leggi su Tgr Abruzzo Giovane scomparso a Popoli Terme, ricerche a tappeto Andrea Di Prata, 25enne, si è allontanato da casa ieri mattina: familiari hanno presentato denuncia di scomparsa - facebook.com Vai su Facebook
Giovane scomparso a Popoli Terme, ricerche a tappeto - Andrea Di Prata, 25enne, si è allontanato da casa ieri mattina: familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ... Si legge su rainews.it
Scomparso da 36 ore, giovane ritrovato ferito in una scarpata - Protagonista della vicenda è un 25enne di Popoli Terme, che ieri mattina aveva fatto perdere le sue tracce. Secondo ansa.it
Ritrovato Andrea - E' stato individuato in un canalone nei pressi del Castello Cantelmo, a Popoli Terme, il ragazzo di 25 anni del quale si erano perse le tracce ... Lo riporta rainews.it