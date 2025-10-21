Giovane scomparso a Popoli Terme da oltre 24 ore | ricerche in corso

Ilpescara.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiato sospeso a Popoli Terme dove dalla mattina del 20 ottobre non si hanno più tracce del 25enne Andrea Di Prata. Il giovane sarebbe uscito senza più rientrare e a dare l’allarme sarebbero stati i familiari. Sono partite subito le ricerche proseguite anche durante la notte con i droni e ora in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

giovane scomparso popoli termeGiovane scomparso a Popoli Terme, ricerche a tappeto - Andrea Di Prata, 25enne, si è allontanato da casa ieri mattina: familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Scomparso Popoli Terme