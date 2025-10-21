Giovane scomparso a Popoli Terme da oltre 24 ore | ricerche in corso

Fiato sospeso a Popoli Terme dove dalla mattina del 20 ottobre non si hanno più tracce del 25enne Andrea Di Prata. Il giovane sarebbe uscito senza più rientrare e a dare l’allarme sarebbero stati i familiari. Sono partite subito le ricerche proseguite anche durante la notte con i droni e ora in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it