Giovane scomparso a Popoli Terme da oltre 24 ore | ricerche in corso
Fiato sospeso a Popoli Terme dove dalla mattina del 20 ottobre non si hanno più tracce del 25enne Andrea Di Prata. Il giovane sarebbe uscito senza più rientrare e a dare l’allarme sarebbero stati i familiari. Sono partite subito le ricerche proseguite anche durante la notte con i droni e ora in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
“E' stato visto a #Trieste, aiutateci a ritrovare Edian”: Nuovo appello dei genitori del giovane scomparso il 26 settembre da Isola (#Slovenia), che ritengono possa essersi diretto in Italia. Qualcuno lo ha incontrato o ha sue notizie? [PAGINA]? https://www.chilha Vai su Facebook
Giovane scomparso a Popoli Terme, ricerche a tappeto - Andrea Di Prata, 25enne, si è allontanato da casa ieri mattina: familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ... Da rainews.it